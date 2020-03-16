«المركزي» يوجه البنوك بتأجيل أقساط القروض 6 أشهر للأفراد والشركات

أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد والتي تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي.

وقال المركزي في تعليمات جديدة إن التأجيل 6 أشهر دون تطبيق عوائد أي غرامات إضافية على التأخير في السداد، وذلك ضمن التدابير الاحترازية الواجب لمواجهة فيروس كورونا.

مبادرة المتعثرين

وكان المركزي قد أصدر، مبادرة جديدة، للمتعثرين من الأفراد الطبيعيين، لتمكينهم من التعامل مجددا مع الجهاز المصرفى ، بما يسهم فى رفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلى.

وقال المركزي فى تعليمات للبنوك، اليوم الإثنين، ” تسرى المبادرة على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين فى السداد والبالغ أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفى أقل من مليون جنيه( بدون أرصدة البطاقات الائتمانية والعوائد المهمشة ) ، وفقا للمركز فى 30 سبتمبر 2019، سواء كان متخذ أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية من واقع التقرير المتاح لدى الشركة المصرية للاستعلام الإئتمانى).

أضاف، يتم بموجب المبادرة، التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.

تابع، عند قيام العميل بالسداد النقدى أو العينى نسبة 50% من صافى رصيد المديونية بدون العوائد المهمشة ( رصيد المديونية مستبعدا منه الضمانات النقدية وما فى حكمها) ، يتم ما يلى:

الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى المصرى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى i- sacore ، والإفصاح عن هؤلاء العملاء كعملاء مبادرة لمدة سنة واحدة من تاريخ سداد نسبة الـ 50% كمعلومة تاريخية فقط

عدم سريان حظر التعامل على هؤلاء العملاء فيما يخص تلك المديونية

تحرير الضمانات غير النقدية وما فى حكمها والرهون الخاصة بتلك المديونية.

وأشار البنك المركزي الى انه سيتم العمل بالمبادرة اعتبارا من تاريخه وحتى نهاية مارس 2021

وأكد على تطبيق نفس شروط المبادرة على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر 2019.

يذكر أن البنك المركزي، أطلق عدة مبادرات، فى الفترة الأخيرة، تتجاوز قيمتها 200 مليار جنيها، بهدف دعم الصناعية، والسياحة، والشركات المتعثرة التى لا تتجاوز مديونياتها أقل من 10 ملايين جنيه

