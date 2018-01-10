المركزي يوجه البنوك المحلية لمراقبة حسابات المتوفين

محمد سالم وجه البنك المركزى المصرى البنوك المحلية إلى الالتزام بمراقبة الحسابات المصرفية التى توفى أصحابها، وإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية بها. وأشار فى تعليمات جديدة نشرها على موقعه الإلكترونى، الأربعاء، إلى تلقيه معلومات عن وجود عدد من الحسابات لدى بعض البنوك يتم تحويل المستحقات التأمينية وا

محمد سالم





وجه البنك المركزى المصرى البنوك المحلية إلى الالتزام بمراقبة الحسابات المصرفية التى توفى أصحابها، وإخطار هيئة التأمينات الاجتماعية بها.





وأشار فى تعليمات جديدة نشرها على موقعه الإلكترونى، الأربعاء، إلى تلقيه معلومات عن وجود عدد من الحسابات لدى بعض البنوك يتم تحويل المستحقات التأمينية والمعاشات عليها على الرغم من وفاة أصحابها.





وأكد البنك أن التعليمات تستهدف تنقية الحسابات وتفادى تكرار إضافة مستحقات إليها دون وجه حق.