بورصة وشركات

«المركزي» يوافق مبدئيا على تعاقد بنك حكومى مع «فورى» لإتاحة الحوالات اللحظية للمصريين بالخارج

الشركة تسعى لتصدير التكنولوجيا الخاصة بها للخارج
أحمد علي 9:34 ص, الأحد, 20 سبتمبر 20 9:34 ص, الأحد, 20 سبتمبر 20

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أعلن أشرف صبرى، الرئيس التنفيذى لشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أن البنك المركزى المصرى وافق مبدئيًا على تعاقد أحد البنوك الحكومية – رفض الكشف عنه – معها فيما يتعلق بمشروع الحوالات اللحظية.

يُذكر أن «المال» قد كشفت فى ديسمبر من العام الماضى، على لسان محمد عكاشة، العضو المنتدب السابق، أن «فورى» تدرس مع 3 مصارف مصرية «الأهلى المصرى، والقاهرة، والإسكندرية»، وأخرى إماراتية، منها «ADIB» و«دبى»، إتاحة خدمة جديدة للحوالات البنكية للمصريين المقيمين فى دول الخليج العربى، وتحديدًا فى دول السعودية والإمارات والكويت كمرحلة أولى.

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ويقوم النظام الجديد بصرف الحوالات لحظيًّا، ومن أى مكان عبر منافذ فورى.

وأضاف صبرى لـ«المال» أن مشروع الحوالات البنكية اللحظية سيعود بالنفع على العديد من المواطنين، وسيسهم فى زيادة تحويلات المواطنين، لما يتيحه من مرونة وسرعة فى التنفيذ، مشيرًا إلى وجود مفاوضات مع بنوك أخرى لتقديم تلك الخدمة.

وأوضح الرئيس التنفيذى لشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، أن «فورى» تسعى نحو تصدير التكنولوجيا الخاصة بها للأسواق الخارجية، لافتًا إلى أنها تُعد بواسطة أيدٍ مصرية خالصة.

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وعلى صعيد مبادرة نشر ماكينات POS، قال إن شركته تشارك بقوة فى مبادرة البنك المركزى الأخيرة التى تستهدف نشر نحو 100 ألف ماكينة POS «نقاط البيع».

لافتًا إلى أن شركته عبر تعاونها مع بنكى الأهلى ومصر، تستهدف المساهمة فى نشر 60 ألف ماكينة خلال 6 أشهر.

وارتفعت الأرباح المجمعة لشركة فورى للبنوك وتكنولوجيا المعلومات خلال الربع الأول من العام الحالى بنسبة %60 لتصل إلى 30.6 مليون جنيه، مقابل 19.2 مليون خلال الفترة المقارنة. وسجلت الإيرادات ارتفاعًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالى، بواقع %48.4 لتصل إلى 257.9 مليون جنيه، مقابل 173.8 مليون خلال الفترة المقارنة.

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بقلم أحمد علي

كاتب صحفي بجريدة المال، حاصل على بكالوريوس إقتصاديات التجارة الخارجية، ودبلومة في الدراسات البرلمانية، التحق بجريدة المال منذ مطلع عام 2013.

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