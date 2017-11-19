المركزي يوافق علي رفع حدود السحب عبر المحمول إلي ١٠ ألاف جنيه‎

محمود جمال: وافق البنك المركزي المصري، علي زياده حدود السحب في خدمة تحويل الأموال عبر المحمول، إلي ١٠ ألاف جنيه للعملية الواحدة، بداية من منتصف ديسمبر المقبل، بدلا من ٥ ألاف جنيه، وقال كريم شحاتة، رئيس قطاع المبيعات بشركة فودافون مصر، إن عددا من مستخدمي فودافون كاش بالسوق المحلية يتخطي ٣ ملايين مس



محمود جمال:



وافق البنك المركزي المصري، علي زياده حدود السحب في خدمة تحويل الأموال عبر المحمول، إلي ١٠ ألاف جنيه للعملية الواحدة، بداية من منتصف ديسمبر المقبل، بدلا من ٥ ألاف جنيه، وقال كريم شحاتة، رئيس قطاع المبيعات بشركة فودافون مصر، إن عددا من مستخدمي فودافون كاش بالسوق المحلية يتخطي ٣ ملايين مستخدم.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة اليوم، بالتعاون مع بنك الإسكندرية، أن فودافون تنوي ضم الشركات للاستفادة بالخدمة خلال الشهور القليلة المقبلة.

من جانبه أكد شريف لقمان، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة في بنك الإسكندرية، أن مصرفه يقدم الخدمات البنكية أونلاين منذ ٥ سنوات، مشيرا إلى أنها شهدت تطورا كبيرا خلال ٢٠١٦، ومن المقرر إطلاق تحديثات جديدة منتصف الشهر القادم.