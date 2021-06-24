«المركزي» يوافق علي تعيين حسين أباظة رئيسا تنفيذيًا وعضوًا منتدبًا للبنك التجاري الدولي

اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021

أعلن البنك التجاري الدولي CIB، عبر موقعه الإلكتروني، عن موافقة البنك المركزي المصري على تغيير المسمى الوظيفى لـ حسين أباظة ليصبح المسؤول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب اعتبارًا من اليوم الخميس.

وقال البنك التجاري الدولى: “يود البنك التجارى الدولى (مصر) أن يعلن عن حصوله اليوم على موافقة البنك المركزى المصرى على تغيير المسمى الوظيفى للسيد حسين أباظة ليصبح المسؤول التنفيذي الرئيسي و العضو المنتدب اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 24 يونيو 2021”.

يذكر أن حسين أباظة كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي منذ مارس 2017، وذلك بعد أن أمضى فترة 6 سنوات في منصب الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي بالبنك.

وقبل ذلك شغل أباظة منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بين عامي 2001 و2010، بالإضافة إلى منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة المخاطر مسئولًا عن شئون الائتمان والأسواق والمخاطر التشغيلية في البنك التجاري الدولي.

وتولى حسين أباظة مسئولية الإشراف على تنفيذ الاستراتيجية التي يتبناها البنك التجاري الدولي، إلى جانب إدارة العمليات التشغيلية للبنك الذي يقدم الخدمات المالية والمصرفية لأكثر من مليون عميل من بينهم مجموعة من أكبر 500 شركة في مصر.

كما شغل عضوية فريق علاقات المستثمرين بالبنك والحائز على عدة جوائز مرموقة، حيث ساهمت جهود الفريق في زيادة القيمة السوقية للبنك التجاري الدولي بمقدار عشر مرات عما كانت عليه عام 2008.

وتولى حسين أباظة بين عامي 1995 و2001، منصب رئيس قسم البحوث ومنصب رئيس قطاع إدارة الأصول في المجموعة المالية هيرميس، قبل أن يعود مجددًا إلى البنك التجاري الدولي في 2001.

وإنضم حسين أباظة إلى البنك التجاري الدولي عقب حصوله على شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. وحصل كذلك على العديد من الدورات التدريبية والتعليمية في إطار استكمال مرحلة الدراسات العليا وذلك في جامعات ومعاهد ببلجيكا وسويسرا ولندن ونيويورك.