«المركزي» يوافق على طلب اتحاد المستثمرين بتشغيل شركة للتأمين ضد مخاطر التصدير

كلف طارق عامر مديرى البنوك بإعداد بيان بالشركات التى عليها حظر فى التعامل مع البنوك رغم سدادها المديونية أو قامت بعمل تسوية

أعلن الدكتور محرم هلال، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، عن موافقة البنك المركزى لطلب اتحاد المستثمرين بالبدء فى تشغيل شركة للتأمين ضد مخاطر التصدير لأفريقيا، التى تم إنشاؤها برأس مال 600 مليون دولار.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد اليوم للإعلان عن تفاصيل لقاء الأعضاء مع طارق عامر محافظ البنك المركزى.

وكان الدكتور محرم هلال، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، قد طالب، طارق عامر، محافظ البنك المركزى، بتوجيه البنوك لرفع الشركات المسددة للمديونيات أو التى قامت بعمل تسويات للمديونية من القوائم السلبية للبنوك.

وقال إن محافظ البنك كلف مديرى البنوك بإعداد بيان بالشركات التى عليها حظر فى التعامل مع البنوك رغم سدادها المديونية أو قامت بعمل تسوية، كما كلفهم بعدم اللجوء إلى القضاء وحل مشاكل المستثمرين داخل البنوك.

وأضاف أن عامر كلف مديرى البنوك بسداد رسوم الدراسات التى تطلبها البنوك عند منح الائتمان، وعدم تحميلها على المستثمر، واستكمال إجراءات صرف التمويل للمشروعات التى صدرت لها موافقة مبدئية.

فى سياق متصل، قال محمد خميس شعبان، أمين عام الاتحاد، إن محافظ البنك المركزى كلف مديرى المصارف باستكمال إجراءات باستكمال إجراءات صرف التمويل للمشروعات التى صدرت لها موافقة مبدئية ضمن مبادرة الـ 5% لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وذكر أن المركزى منح مهلة للمصانع المتعثرة والتى فى طريقها للتعثر حتى 30/6/2020، وذلك حتى يمكنهم من تسديد 50% من المديونية.