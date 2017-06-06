المركزي يوافق على تولي عمرو الجنايني بالبنك التجاري الدولي

رجب عزالدين:قال البنك التجارى الدولى، إنه حصل على موافقة البنك المركزى المصرى على تولى عمرو الجناينى منصب الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى، ويتولى رئيس مجلس إدارة البنك هشام عز العرب، فيما يشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك حسين أباظة.ورفعت أبحاث مباشر العالمية، السعر المستهدف لسهم التجاري الدولي مصر

رجب عزالدين:

قال البنك التجارى الدولى، إنه حصل على موافقة البنك المركزى المصرى على تولى عمرو الجناينى منصب الرئيس التنفيذى للقطاع المؤسسى، ويتولى رئيس مجلس إدارة البنك هشام عز العرب، فيما يشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك حسين أباظة.

ورفعت أبحاث مباشر العالمية، السعر المستهدف لسهم التجاري الدولي مصر، من 58.3 جنيه إلى 76 جنيها للسهم، لمدة 12 شهرا، وتوقعت مباشر فى مذكرة بحثية نمو صافى الدخل من العائد بنسبة 19% على أساس سنوى، ليصل إلى 11.9 مليار جنيه فى عام 2017، وأن يحقق نموا سنويا مركبا قدره 21% خلال السنوات الستة المقبلة ليصل إلى 31.5 مليار جنيه في عام 2022.

كما توقعت المذكرة ارتفاع دخل البنك التجارى الدولى من غير العائد بنسبة 32% على أساس سنوى، لتصل إلى 2.2 مليار جنيه مصرى فى عام 2017، وأن ينمو بمعدل نمو سنوى مركب قدره 300% خلال السنوات الستة المقبلة ليصل إلى 8.1 مليار جنيه مصرى فى عام 2022.

ومن المتوقع ارتفاع الرسوم والعمولات خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة متوقعة فى نشاط السوق نظراً لنمو سوق الائتمان.

وعلى مستوى الأرباح، توقعت مباشر ارتفاع صافى أرباح البنك بنسبة 26.3% على أساس سنوى لتصل إلى 7.59 مليار جنيه مصرى فى عام 2017 (بدعم من تحقيق أرباح رأس مالية من بيع حصة تقدر بـ 74.75% من سى آى كابيتال)، كما توقع ارتفاعها بمعدل نمو سنوى مركب قدره 24.5% خلال السنوات الستة المقبلة لتصل إلى 22.4 مليار جنيه مصرى فى 2022.