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«المركزي» يوافق على ترخيص خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية على المحمول

تنفيذا لإستراتيجية الحكومة المصرية للتحول نحو
فاطمة إمام 3:52 م, الأحد, 26 سبتمبر 21 3:52 م, الأحد, 26 سبتمبر 21

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وافق البنك المركزي المصري علي منح تراخيص تقديم خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية على أجهزة الهاتف المحمول.

يأتى ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتنفيذا لإستراتيجية الحكومة المصرية للتحول نحو مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد ودعم إستراتيجية الشمول المالي.

وتمثل الخدمة الجديدة طفرة في تيسير المعاملات المالية الإلكترونية، إذ يعد قبول المدفوعات اللاتلامسية على الهاتف المحمول والأجهزة الذكية من أحدث وسائل القبول الأقل تكلفة وهي تقنية تكنولوجية جديدة تسمح للتجار بقبول مدفوعات البطاقات مباشرة على هواتفهم أو أجهزتهم دون الحاجة إلى أي أجهزة ملحقة إضافية.

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وتقوم التقنية الجديدة بتحويل الأجهزة الذكية إلى نقطة قبول إلكترونية يتم من خلالها قبول المدفوعات باستخدام البطاقات اللاتلامسية بصورها المختلفة، إذ يقوم التاجر بتحميل تطبيق إلكتروني على جهازه الذكي، ويقوم بربط التطبيق بحسابه البنكي، وبذلك يتم تحويل جميع معاملات الشراء التي يتم القيام بها إلى حساب التاجر مباشرة بسرعة وأمان بمجرد إجرائها.

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 ومن أهم مزايا تطبيق قبول المدفوعات اللاتلامسية على الأجهزة الذكية تخفيض تكلفة شراء أو تأجير ماكينات البيع الإلكترونية التقليدية بالإضافة إلى انعدام تكلفة الصيانة التي كانت تتم لماكينات البيع، والتوسع في إدراج فئة صغار التجار وتعزيز قبول المدفوعات لخدمات الطلبات اليومية.

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بقلم فاطمة إمام

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