«المركزي» يوافق على إطلاق تطبيق وكارت «كليڤر» المدفوع مقدما في سوق التكنولوجيا المالية

وافق البنك المركزي المصري بشكل نهائي ل”دوت للتطوير الإلكتروني والمدفوعات الإلكترونية” على إطلاق تطبيق وكارت كليڤر المدفوع مقدما في سوق التكنولوجيا المالية في مصر، ما يعزز إستراتيجية البنك المركزي طويلة المدى لتعزيز الشمول المالي.

ويأتي ذلك تماشيا مع رؤية الدولة 2030 في تحقيق التحول الرقمي، الذي يتيح لجميع المواطنين الحصول على خدمات مالية تناسب احتياجاتهم، ما يؤدي في النهاية إلى تحقيق نمو اقتصادي للأفراد والدولة.

أعرب أنسي ساويرس، رئيس مجلس إدارة “اوراسكوم المالية القابضة”، أن الاستعداد الذي أبداه الشباب المصري لتبني خدمات التكنولوجيا المالية الناشئة يمنح الفرصة لابلكيشن “كليفر” ليكون جزءًا من رؤية البنك المركزي للشمول المالي، ويمهد وسيلة لنا للمنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأكد نيلزبختلر، رئيس مجلس إدارة كليڤر ، سعادته بالحصول على الموافقة النهائية من البنك المركزي المصري لإطلاق ابلكيشن وكارت “كليڤر”، الذي يهدف في المقام الأول إلى المشاركة في تعزيز التحول الرقمي للاقتصاد المصري، التي تتماشى مع إستراتيجية البنك المركزي في تحقيق الشمول المالي عبر تقديم حلول ذكية سريعة للدفع، مؤكدا أن الخدمة مازالت في مرحلة الاختبار قبل الطرح للعملاء.

وقال هيثم المعايرجي، مساعد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لعمليات المجموعة والتحول البنكي بالبنك العربي الافريقي الدولي: “نحن سعداء بشراكتنا المتميزة مع البنك المركزي المصري وشركة “كليفر”، لإطلاق هذه الخدمة التي تتماشى مع استراتيجة البنك في تحقيق التطور التكنولوجي، وتقديم خدمات مصرفية تلائم احتياجات العملاء المختلفة”،.

وتابع: “نحن نحرص على العمل بكفاءة ومرونة لتقديم الحلول المبتكرة بالبدائل المناسبة وفقا لتطورات السوق المصرفي الحالي، مما يدعم استراتيجية البنك المركزي المصري للشمول المالي، ورؤية مصر 2030، و كليڤر تجربة مالية جديدة تستهدف العملاء الشباب وتشجعهم على استخدام الحلول التكنولوجية الأكثر تطورا بدلاً من النظم التقليدية لفتح الحساب والدفع والتحويل.

وقالت دينا زكري، رئيس قطاع الخدمات المصرفية والشمول المالي بالبنك العربي الافريقي الدولي، أن هذه الشراكة تعد بمثابة خطوة نحو دعم الشمول المالي، حيث أن “كليڤر” يستهدف شريحة عريضة من المجتمع أهمهم الشباب، الذين يبحثون عن طرق ذكية للتحكم ومراقبة مصروفاتهم دون الحاجة إلى الذهاب للبنك لفتح حساب مصرفي، وسعياً لتوفير حلول دفع رقمية متطورة بسهولة وأمان للحد من التعامل النقدي، وتسهيل التعامل بالوسائل الإلكترونية التى يتيحها البنك ودعما للتحول الرقمى الذى بدوره يهدف إلى تيسير الخدمات المصرفية، والوصول لأكبر عدد من العملاء، بما يتواكب مع مستحدثات السوق المصرى وتوجهات البنك المركزى المصري.

يوفر ابلكيشن كليڤر للمستخدمين مزايا عديدة تشمل إصدار بطاقة مدفوعة مقدما مجانا لاستخدامها عبر الإنترنت وفي المتاجر، والسحب عن طريق ماكينات الصراف الآلي داخل أو خارج مصر، ويتيح التطبيق تجربة دفع متكاملة بضغطة واحدة دون حاجة إلى وجود حساب مصرفي.

الجدير بالذكر أنه تم اطلاق كارت “كليڤر” بالشراكة مع شركة ام دي بي للمدفوعات الرقمية لتقديم خدمات اصدار البطاقات وتمرير المعاملات.

كما سيتمكن عملاء “كليڤر”من تحويل الأموال واستلامها والتحكم في حساباتهم المدفوعة مقدما، من خلال خدمة إدارة الأموال التي تسمح لهم بالاطلاع على مواردهم المالية بسهولة ويسر.

ويستهدف ابلكيشن “كليڤر”شريحة عريضة من المجتمع أهمهم الشباب، الذين يبحثون عن طرق ذكية للتحكم ومراقبة مصروفاتهم دون الحاجة إلى الذهاب للبنك لفتح حساب مصرفي.