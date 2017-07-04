المركزي يمنح مهلة لسداد الواردات الأكثر من ألفى دولار

هبة محمد أوضح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم، أنه منح مهلة تصل لـ 3 أشهر، لتنفيذ قرار الالتزام بسداد قيمة الواردات التي تجاوز قيمتها ألفي دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، بدلاً من 5 آلاف دولار، على أن يتم احتساب المهلة الزمنية بداية من تاريخ صدور القرار. كان البنك المركزي قد أصدر

هبة محمد

أوضح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم، أنه منح مهلة تصل لـ 3 أشهر، لتنفيذ قرار الالتزام بسداد قيمة الواردات التي تجاوز قيمتها ألفي دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، بدلاً من 5 آلاف دولار، على أن يتم احتساب المهلة الزمنية بداية من تاريخ صدور القرار.

كان البنك المركزي قد أصدر قراراً بتاريخ 5 يونيو 2017 بشأن ضرورة الالتزام التام بسداد قيمة قيمة الواردات التي تجاوز قيمتها ألفي دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، بدلاً من 5 آلاف دولار، بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفياً، وإصدار نموذج (4) بناء عليه.