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المركزي يمنح مهلة لسداد الواردات الأكثر من ألفى دولار

هبة محمد أوضح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم، أنه منح مهلة تصل لـ 3 أشهر، لتنفيذ قرار الالتزام بسداد قيمة الواردات التي تجاوز قيمتها ألفي دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، بدلاً من 5 آلاف دولار، على أن يتم احتساب المهلة الزمنية بداية من تاريخ صدور القرار. كان البنك المركزي قد أصدر
4 يوليو، 2017 4 يوليو، 2017

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هبة محمد

أوضح البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم، أنه منح مهلة تصل لـ 3 أشهر، لتنفيذ قرار الالتزام بسداد قيمة الواردات التي تجاوز قيمتها ألفي دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، بدلاً من 5 آلاف دولار، على أن يتم احتساب المهلة الزمنية بداية من تاريخ صدور القرار.

كان البنك المركزي قد أصدر قراراً بتاريخ 5 يونيو 2017 بشأن ضرورة الالتزام التام بسداد قيمة قيمة الواردات التي تجاوز قيمتها ألفي دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، بدلاً من 5 آلاف دولار، بأي من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفياً، وإصدار نموذج (4) بناء عليه.

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