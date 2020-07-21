المركزي يمنح البنوك اجازة الخميس بمناسبة ثورة 23 يوليو

أعلن البنك المركزي ، منح البنوك العاملة في السوق المصرية إجازة رسمية الخميس المقبل، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وقال المركزي فى بيان، الثلاثاء ، إنه سيتم تعطيل العمل بجميع البنوك المصرية يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2020 على أن تستأنف العمل يوم الأحد التالى الموافق 26 يوليو 2020.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

يأتي ذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، ولا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات