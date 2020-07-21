بنـــوك

المركزي يمنح البنوك اجازة الخميس بمناسبة ثورة 23 يوليو

استئناف العمل الأحد المقبل 26 يوليو 2020
سيد بدر 2:50 م, الثلاثاء, 21 يوليو 20 2:50 م, الثلاثاء, 21 يوليو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن البنك المركزي ، منح البنوك العاملة في السوق المصرية إجازة رسمية الخميس المقبل، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وقال المركزي فى بيان، الثلاثاء ، إنه سيتم تعطيل العمل بجميع البنوك المصرية يوم الخميس الموافق 23 يوليو 2020 على أن تستأنف العمل يوم الأحد التالى الموافق 26 يوليو 2020.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل 23 يوليو إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

يأتي ذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952، ولا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

ملف الكاتب سيد بدر

اقرأ أيضاً