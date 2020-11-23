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«المركزي» يمد فترة استثناء المشاركة فى إجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف

حتى نهاية ديسمبر 2021
الحسينى حسن 12:10 م, الأثنين, 23 نوفمبر 20 12:10 م, الأثنين, 23 نوفمبر 20

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قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، برئاسة المحافظ طارق عامر، مد فترة الاستثناءات الخاصة بالمشاركة في اجتماعات مجالس إدارات البنوك عبر الفيديو أو الهاتف، حتى نهاية ديسمبر 2021.

وأشار البنك المركزي في خطاب دوري موجه للبنوك، إلى تعليمات حوكمة البنوك، والكتاب الدوري الصادر بتاريخ 17 مارس 2020، ضمن إجراءات البنك المركزي المصري للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد، والذي تم بموجبه السماح للبنوك بعدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورا فعليا، وذلك حتى نهاية العام الحالي.

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وأضاف: استمرارا للجهود المبذولة لدعم البنوك خلال المرحلة الراهنة، وحرصاً على تمكينها من القيام بمهامها على الوجه الأمثل، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 8 نوفمبر 2020 ما يلي:

مد فترة السماح بالاستثناءات التالية فيما يخص البند ثانيا (1/أ) من التعليمات الصادرة في 29 يناير 2019 بشأن دورية عقد اجتماعات مجلس الإدارة وعدد مرات المشاركة عبر الهاتف أو الفيديو، وذلك حتى نهاية شهر ديسمبر 2021:

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عدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف.

عدم اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضورا فعليا.

مع استمرار سريان باقي بنود التعليمات الصادرة في هذا الشأن.

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بقلم الحسينى حسن

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