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«المركزي» يمد استثناء واردات الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي لمدة عام آخر

بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة
الحسينى حسن 7:35 م, الثلاثاء, 23 مارس 21 7:35 م, الثلاثاء, 23 مارس 21

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قرر البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، مد استثناء واردات، الأرز والفول والعدس، من الغطاء النقدي الكامل على العمليات الاستيرادية لمدة عام آخر، ينتهي في 15 مارس 2022.

ويتضمن القرار استثناء كل من الأرز والفول والعدس من الغطاء النقدي بواقع 100% على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة.

وقال البنك المركزي في كتاب دوري، صادر اليوم، إن القرار يأتي في ضوء متابعته لاحتياجات السوق المصرية، وحرصه على تسهيل الإجراءات الاستيرادية، لمقابلة احتياجات المواطنين.

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وأضاف أن هذا القرار يسري على كل العمليات الاستيرادية لجميع الشركات مع مراعاة الدراسة الائتمانية التي يجريها كل بنك.

وزير التموين: احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي حتى 5 أشهر

يذكر أن علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال في تصريحات له، مارس الحالي، إن احتياطي السلع الاستراتيجية يكفي لمدة تتراوح بين 4 أو 5 أشهر.

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وأضاف أن الاحتياطي من الأرز يكفي حتى شهر أكتوبر 2021، ويوجد مخزون من القمح يكفى لمدة 4.7 شهر، ومخزون من السكر يكفى لـ3.7 شهر ومخزون من زيت الطعام يكفي لمدة تتراوح بين 4 إلى 7 أشهر.

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بقلم الحسينى حسن

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