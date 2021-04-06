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«المركزي» يمد آجال وديعتين «سعودية وكويتية» لمدة عام

بقيمة 2.5 مليار دولار
الحسينى حسن 9:24 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21 9:24 ص, الثلاثاء, 6 أبريل 21

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 أظهرت بيانات حديثة صادرة عن البنك المركزى المصرى تمديد آجال وديعتين من المملكة العربية السعودية والكويت بنحو 2.5 مليار دولار لعام آخر، بعد استحقاقها خلال العام الماضي. 

وطبقًا لتقرير الوضع الخارجى لمصر فى نهاية يونيو 2020، الصادر أمس الاثنين، فإن إجمالى أرصدة الودائع طويلة الأجل للدول العربية لدى البنك المركزى المصرى يبلغ 17.2 مليار دولار.

وقال البنك المركزى إن حجم الودائع الكويتية لدى مصر يبلغ نحو 4 مليارات دولار، منها وديعة بقيمة 2 مليار دولار كانت تستحق فى سبتمبر 2020، وتم تمديد أجل الاستحقاق إلى سبتمبر 2021، والأخرى بنفس القيمة، وتستحق خلال النصف الأول من العام الحالي.

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وذكر أن قيمة الودائع السعودية لدى البنك المركزى المصرى تبلغ 7.5 مليار دولار، وتبلغ الوديعة الأولى نحو مليار دولار، منها 500 مليون تستحق السداد فى 12 نوفمبر 2020، وتم تمديد الأجل حتى نوفمبر 2021. 

وأشار إلى أن الوديعة السعودية الثانية بنحو 2 مليار دولار وتستحق فى يوليو 2020، والوديعة الثالثة بالقيمة نفسها، وتستحق فى أبريل 2021، وأبريل 2022، والرابعة بنحو 3 مليارات دولار وتستحق فى يوليو 2021.   

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وبحسب التقرير، سجلت ديون مصر الخارجية فى نهاية يونيو 2020، نحو 123.5 مليار دولار. 

وذكر البنك المركزى أنه من المقرر أن تسدد مصر 10.23 مليار دولار خلال النصف الأول من 2021، ونحو 11.24 مليار دولار فى النصف الثانى من 2021.

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بقلم الحسينى حسن

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