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المركزي يلغى قرار الإستعلام الميدانى عن موردى عملاء الإئتمان بالبنوك

الإلغاء يستهدف تيسير منح الإئتمان فى ظل الأوضاع الحالية
محمد سالم 11:42 م, الخميس, 19 مارس 20 11:42 م, الخميس, 19 مارس 20

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قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصرى، برئاسة طارق عامر، وقف العمل بضوابط الإستعلام الميدانى على موردى عملاء الإئتمان بالبنوك المصرية.

ونصت تعليمات  المركزي للبنوك المحلية، اليوم الخميس، على وقف العمل بالكتاب الدورى الصادر فى 3 ديسمبر 2019، بشأن اجراء استعلام ائتمانى عن موردى عملاء الإئتمان بالبنوك، والكتاب اللاحق له، والذى منح مهلة للبنوك حتى نهاية يونيو 2020

أشار البنك المركزي ، الى أن وقف العمل بالقرار يأتى فى إطارالحرص على تيسير منخ الائتمان للعملاء، فى ظل الاوضاع الراهنة.


كان “المركزي” قد أصدر في 3 ديسمبر الماضي تعليمات بشأن الضوابط الواجب اتخاذها قبل منح الائتمان للعملاء لتمويل رأس المال العامل المتمثل في سداد مستحقات الموردين

وتضمنت تعليمات 3 ديسمبر ضرورة قيام البنك بـ3 خطوات رئيسية وهي استيفاء قائمة معتمدة من العميل بالموردين، وإجراء استعلام ميداني عن الموردين المحليين، والحصول على نسخة من السجل التجاري للموردين قبل إجراء أية معاملات لصالحهم .


وجاءت في إطار ضرورة قيام البنوك ببذل الجهد اللازم لدراسة نشاط العميل والتحقق من استخدام التسهيل للغرض الممنوح من أجله، والتأكد من سلامة العملية التجارية التي يتم على أساسها منح التمويل.

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بقلم محمد سالم

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