«المركزي» يكشف تفاصيل احتياطي النقد الأجنبي لمصر في أكتوبر

بعد ارتفاعه بأعلى قيمة منذ فبراير 2019

كشف البنك المركزي المصري عن تفاصيل ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 795 مليون دولار خلال شهر أكتوبر الماضي.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بأعلى قيمة له منذ فبراير 2019 خلال شهر أكتوبر الماضي، ليصل إلى مستوى 39.22 مليار دولار، مقارنة مع 38.425 مليار دولار نهاية سبتمبر السابق عليه.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، صعد مكون العملات الأجنبية ضمن الاحتياطي خلال أكتوبر 827 مليون دولار ليسجل 34.683 مليار دولار، مقابل 33.856 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

وبحسب البنك المركزي المصري، تمثل العملات الأجنبية نسبة 88.43% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي لمصر في أكتوبر 2020.

في حين تراجع مكون الذهب في احتياطي النقد الأجنبي خلال أكتوبر بنحو 33 مليون دولار ليسجل 4.328 مليار دولار مقابل 4.361 مليار دولار الشهر السابق عليه.

ويمثل مكون الذهب نسبة 11% من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبى لمصر.

واستقر مكون وحدات حقوق السحب لصندوق النقد الدولي “SDRs”، في أكتوبر عند نفس مستويات الشهر السابق عليه، مسجلا 214 مليون دولار.

يذكر أن وصل احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى أعلى مستوى على الإطلاق في فبراير الماضي عند 45.510 مليار دولار، قبل أن يتراجع خلال الأشهر الأولى من أزمة فيروس كورونا مدفوعًا بتداعيات فيروس كورونا وموجة نزوح للاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة ومنها مصر.

الدين الخارجي يرتفع 12.2% خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام المالي الماضي

وطبقا لبيانات سابقة صادرة عن البنك المركزي، قفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 12.2% تقريبا خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام المالى 2019/2020 ليسجل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى مقابل 111.29 مليار دولار فى مارس السابق عليه، بزيادة بلغت 12.2 مليار دولار.

وعلى أساس سنوي، ارتفع الدين الخارجي بمعدل 14.79% من مستوى 108.699 مليار دولار فى يونيو 2019. وفق بيانات صادرة اليوم الاثنين عن البنك المركزي المصري.

وعن تفاصيل المديونية، أشارت البيانات الى ارتفاع الدين الخارجي طويل الأجل بمعدل 11.6% على أساس ربع سنوى ليصل الى 112.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2020 مقابل 100.97 مليار دولار فى مارس 2020، بفارق بلغ 11.65 مليار دولار.