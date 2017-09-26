المركزي يكثف عمليات سحب فوائض السيولة

هبة محمد:يعتزم البنك المركزي المصرى تدشين عطاءين للودائع ذات العائد المتغير بقيمة 80 مليار جنيه، غدا، لآجال 28 و42 يوماً، بهدف سحب فوائض السيولة لدى البنوك، وذلك قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بعد غد الخميس.تعتمد لجنة السياسة النقدية في قرارتها بخفض أو رفع أو الإبقاء على عائد الكوريدور، "



هبة محمد:



يعتزم البنك المركزي المصرى تدشين عطاءين للودائع ذات العائد المتغير بقيمة 80 مليار جنيه، غدا، لآجال 28 و42 يوماً، بهدف سحب فوائض السيولة لدى البنوك، وذلك قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية بعد غد الخميس.

تعتمد لجنة السياسة النقدية في قرارتها بخفض أو رفع أو الإبقاء على عائد الكوريدور، “سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة” على عدد من العوامل، منها تحديد حجم فوائض السيولة المتاحة لدى البنوك، والتي تجتذبها بدورها من العملاء المستهدفين، وتأثير ذلك الايجابي على القوة الشرائية لديهم، ومن ثم الحد من ارتفاع معدلات التضخم بالسوق المحلية.

وتشير بيانات البنك المركزي إلى أنه دشن عطاءين في يوم واحد، مرتين فقط منذ تدشين الآلية في نوفمبر الماضي، الأولي في مايو بقيمة 55 مليار جنيه، والثانية ينوي يقوم بها غدا الاربعاء في الموعد الأسبوعي للعطاء.

وطرح “المركزي” اليوم الثلاثاء عطاءه الدوري للودائع ذات العائد الثابت بقيمة 10 مليارات جنيه، لأجل 7 أيام، بينما قدمت البنوك 40.480 مليار جنيه لتغطية العطاء بنحو 4 مرات من قيمته، بما يعكس ارتفاع فوائض السيولة.

وحرص البنك المركزي منذ أسبوعين، على تكثيف سحب السيولة النقدية من الجهاز المصرفي، ودشن عطاءين للودائع ذات العائد المتغير والثابت في نفس اليوم، على مدار تلك الفترة، بهدف اجتذاب فوائض السيولة.

