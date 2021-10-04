«المركزي»: يقرر تعطيل العمل بالبنوك الخميس المقبل بمناسبة 6 أكتوبر

على أن يستأنف العمل صباح يوم الأحد المقبل

قرر البنك المركزي المصري، تعطيل العمل بالبنوك العاملة بالسوق المحلية المصرية الخميس المقبل، بمناسبة عيد القوات المسلحة “السادس من أكتوبر.

وقال المركزي في بيان صدر عنه اليوم الإثنين إنه من المقرر أن يستأنف العمل بالبنوك العاملة في السوق المحلية، صباح يوم الأحد الموافق 10 أكتوبر الجاري.

ووفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، وقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 للعاملين بالقطاع الخاص، يتم ترحيل إجازة 6 أكتوبر 2021 إلى الخميس الموافق 7 أكتوبر الجاري، بحسب قرار مجلس الوزراء المعمول به، بترحيل الإجازات في منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس التالي في نفس الأسبوع، وهو الأمر الذي ينطبق على العاملين بالقطاع الخاص.