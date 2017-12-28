المركزي يقبل 55 مليار جنيه في مزاد الودائع متغيرة العائد

سيد بدرقبل البنك المركزي من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي 55 مليار جنيه في المزاد رقم 66 للودائع متغيرة العائد لأجل 42 يوما يستحق 7 فبراير من العام المقبل .وقال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، إن البنوك تقدمت بسيولة محلية فائضة بقيمة 67.189 مليار جنيه وسجل أقل سعر فائدة مطلوب 1

سيد بدر

قبل البنك المركزي من البنوك العاملة بالقطاع المصرفي 55 مليار جنيه في المزاد رقم 66 للودائع متغيرة العائد لأجل 42 يوما يستحق 7 فبراير من العام المقبل .

وقال البنك المركزي على موقعه الإلكتروني اليوم الخميس، إن البنوك تقدمت بسيولة محلية فائضة بقيمة 67.189 مليار جنيه وسجل أقل سعر فائدة مطلوب 19.24% وأعلى سعر 19.31% بينما سجل متوسط سعر الفائدة 19.296% .

وأعلن البنك المركزي قبول 56 عرضًا بقيمة 55 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة 19.293%، وقبل المركزي أعلى وأقل سعر فائدة معروض من البنوك .

وأقر البنك المركزي الآلية في الثالث من نوفمبر الماضي لاستخدامها في سحب فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي لتحجيم معدلات التضخم.

وطرح البنك المركزي عبر آلية الودائع متغيرة العائد نحو 66 مزاد منذ الثالث من نوفمبر حصل من خلالها على نحو 2.54 تريليون جنيه وبلغ متوسط سعر الفائدة 18.958%.

وفي سياق آخر، قبل البنك المركزي من القطاع المصرفي 10 مليارات جنيه ضمن مزاد الودائع ثابتة العائد بفائدة 19.25% لأجل أسبوع ، من إجمالي 75.25 مليار جنيه عرضتها البنوك في المزاد وبلغت نسبة التخصيص 13.28%.