المركزي يقبل 45 مليار جنيه في مزاد ودائع الكوريدور والعائد يتراجع 1.8%

سيد بدر
أعلن البنك المركزي عن قبوله 45 مليار جنيه في المزاد الثامن للودائع المرتبطة بالكوريدور اليوم الأربعاء لأجل 112 يوما يستحق في الأول من أغسطس المقبل .
وطلب المركزي على موقعه الإلكتروني ربط 40 مليار جنيه لأجل 112 يوما، بينما تقدمت البنوك بنحو 33 عرض قيمتها 62.2 مليار جنيه، وبلغ أعلى سعر فائدة مطلوب من البنوك 17.650% بينما بلغ أقل سعر 17.28%، ومتوسط العائد المطلوب 17.332%.
وأشار المركزي إلى قبوله 22 عرض بقيمة 45 مليار جنيه، وسجل أقل سعر فائدة مقبول 17.28% وأعلى سعر فائدة 17.34%/ ومتوسط العائد المقبول 17.327%.
وانخفض العائد في نتيجة مزاد اليوم بنحو 1.8% لأعلى سعر فائدة مقابل المزاد الماضي، بينما تراجع متوسط سعر الفائدة بنحو 1.77%، وذلك بعدما خفض البنك المركزي الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 1% نهاية مارس الماضي.
وتسجل سعر الفائدة الحالية على الإيداع والإقراض لدى البنك المركزي 16.75% و17.75%، وتتوقع بنوك استثمار انخفاض العائد بنحو 200 نقطة مئوية خلال العام الجاري .
وفي السياق ذاته، ربط البنك المركزي نحو 35 مليار جنيه سيولة محلية فائضة من البنوك لأجل أسبوع بعائد 17.25% ضمن مزاد الودائع ثابتة العائد وهي ثاني أعلى قيمة منذ أكتوبر الماضي .
ويستخدم البنك المركزي أدوات السوق المفتوحة للتحكم في السيولة المتواجدة في الأسواق ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وكذلك توظيف فائض السيولة لدى البنوك في ظل انخفاض معدلات الائتمان .