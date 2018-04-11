المركزي يقبل 45 مليار جنيه في مزاد ودائع الكوريدور والعائد يتراجع 1.8%

سيد بدرأعلن البنك المركزي عن قبوله 45 مليار جنيه في المزاد الثامن للودائع المرتبطة بالكوريدور اليوم الأربعاء لأجل 112 يوما يستحق في الأول من أغسطس المقبل .وطلب المركزي على موقعه الإلكتروني ربط 40 مليار جنيه لأجل 112 يوما، بينما تقدمت البنوك بنحو 33 عرض قيمتها 62.2 مليار جنيه، وبلغ أعلى

سيد بدر

أعلن البنك المركزي عن قبوله 45 مليار جنيه في المزاد الثامن للودائع المرتبطة بالكوريدور اليوم الأربعاء لأجل 112 يوما يستحق في الأول من أغسطس المقبل .

وطلب المركزي على موقعه الإلكتروني ربط 40 مليار جنيه لأجل 112 يوما، بينما تقدمت البنوك بنحو 33 عرض قيمتها 62.2 مليار جنيه، وبلغ أعلى سعر فائدة مطلوب من البنوك 17.650% بينما بلغ أقل سعر 17.28%، ومتوسط العائد المطلوب 17.332%.

وأشار المركزي إلى قبوله 22 عرض بقيمة 45 مليار جنيه، وسجل أقل سعر فائدة مقبول 17.28% وأعلى سعر فائدة 17.34%/ ومتوسط العائد المقبول 17.327%.

وانخفض العائد في نتيجة مزاد اليوم بنحو 1.8% لأعلى سعر فائدة مقابل المزاد الماضي، بينما تراجع متوسط سعر الفائدة بنحو 1.77%، وذلك بعدما خفض البنك المركزي الفائدة على الإيداع والإقراض بنحو 1% نهاية مارس الماضي.

وتسجل سعر الفائدة الحالية على الإيداع والإقراض لدى البنك المركزي 16.75% و17.75%، وتتوقع بنوك استثمار انخفاض العائد بنحو 200 نقطة مئوية خلال العام الجاري .

وفي السياق ذاته، ربط البنك المركزي نحو 35 مليار جنيه سيولة محلية فائضة من البنوك لأجل أسبوع بعائد 17.25% ضمن مزاد الودائع ثابتة العائد وهي ثاني أعلى قيمة منذ أكتوبر الماضي .

ويستخدم البنك المركزي أدوات السوق المفتوحة للتحكم في السيولة المتواجدة في الأسواق ضمن أدواته للسيطرة على التضخم من ناحية، وكذلك توظيف فائض السيولة لدى البنوك في ظل انخفاض معدلات الائتمان .

