المركزي يقبل 137 مليار جنيه في أكبر مزاد للودائع متغيرة العائد

سيد بدرطرح البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء أكبر مزاد للودائع متغيرة العائد منذ الثالث من نوفمبر 2016 قبل فيه نحو 137.586 مليار جنيه من السيولة التي عرضتها البنوك.وطلب البنك المركزي في مزاد اليوم سيولة محلية بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 42 يوما، بينما تقدمت البنوك بسيولة قيمتها 137.636 مليار جني

سيد بدر

طرح البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء أكبر مزاد للودائع متغيرة العائد منذ الثالث من نوفمبر 2016 قبل فيه نحو 137.586 مليار جنيه من السيولة التي عرضتها البنوك.

وطلب البنك المركزي في مزاد اليوم سيولة محلية بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 42 يوما، بينما تقدمت البنوك بسيولة قيمتها 137.636 مليار جنيه وبلغ أقل سعر فائدة طلبته البنوك 19.26% وأعلى سعر 19.35%، بينما سجل متوسط سعر الفائدة المطلوب 19.302%.

وقبل المركزي سيولة بقيمة 137.586 مليار جنيه، وسجل أعلى سعر فائدة مقبول 19.260% وأقل سعر 19.31% وسجل متوسط الفائدة بالمزاد 19.302% .

وطرح آلية الودائع متغيرة العائد في الثالث من نوفمبر الماضي لسحب السيولة الفائضة من السوق المحلية في إطار جهود مواجهة التضخم عقب تحرير العملة المحلية.

ومنذ ذلك الحين طرح المركزي 65 مزادا بقيمة 2.979 تريليون جنيه.

في سياق متصل حصل البنك المركزي على ودائع من البنوك بقيمة 10 مليارات جنيه لأجل سبعة أيام بعائد 19.25% في مزاد الودائع ثابتة العائد أمس الثلاثاء، من إجمالي 70.28 مليار جنيه تقدمت بها البنوك.