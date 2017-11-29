المركزي يفرض رسوم دخول 1% على تدفقات الأجانب بالمحافظ المالية

سيد بدر
قرر البنك المركزي المصري مراجعة نظام تسعير آلية المستثمرين الأجانب في المحافظ المالية، وذلك بتطبيق رسوم عند الدخول بواقع 1% اعتبارًا من الثالث من ديسمبر المقبل، وذلك للتدفقات الجديدة فقط، مع الإبقاء على نسبة 0.5% عند الخروج دون تغيير.
وأكد “المركزي”، في بيان، أن هذه المراجعة في نظام التسعير لن تؤثر بأي حال من الأحوال على الأرصدة القائمة قبل الثالث من ديسمبر، موضحًا أن القرار يأتي بعد مرور عام على تحرير سعر الصرف ونجاح السوق في الحفاظ على ثقة المستثمرين الأجانب والمصريين وزيادة معدلات السيولة والتداول.