المركزي يعين بنك باركليز مستشار مالي دولي للتخارج من مساهمته في المصرف المتحد

أعلن البنك المركزي المصري عن تعيين بنك باركليز كمستشار مالي دولي من خلال بنك الاستثمار التابع له بجانب المستشار المالي المحلي سي أي كابيتال لإنهاء صفقة تخارج البنك المركزي المصري من مساهمته في رأس مال المصرف وذلك تحت برنامج الطروحات الحكومية التي تم الإعلان عنها مؤخرا.

في ضوء إعلان الحكومة المصرية عن برنامجها الطموح للطروحات بهدف زيادة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتمهيد الطريقلنمو اقتصادي أكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص.

وفي ذات السياق فقد قام البنك المركزي المصري بالإعلان عن اختيار بنك باركليز والذي سيباشر أعماله في هذا الصدد من خلال نشاط بنك الاستثمار” باركليز” التابع له ليكون مستشارا ماليا فيما يخص عملة التخارج من ملكية المصرف المتحد.

وسيتولى بنك باركليز تنفيذ مهامة جنبا إلى جنب مع المستشار المالي المحلي سي أي كابيتال المعين محليا.