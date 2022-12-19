«المركزي» يعلن انتهاء جميع البنوك من قياس البصمة الكربونية

أعلن البنك المركزي عن انتهاء جميع المصارف من قياس البصمة الكربونية لمقارها الرئيسية.

واضاف المركزي في بيان اليوم أن ذلك تفعيلا للمبدأ الخامس من المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام الصادرة من البنك والذي ينص على تطبيق مبادي الاستدامة على أنشطة وأعمال المصارف الداخلية.

وتعد البصمة الكربونيةمؤشرا لقياس معدلات انبعاث الغازات الضارة مثل ثاني أكسيد الكربون والميثان وغيرهما من الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري والتغير المناخي.

وذكر المركزي إنه بذل جهودا كبيرة لترسيخ التمويل المستدام بأنشطة البنوك منها إصدار المبادي الاسترشادية للتمويل المستدام في يوليو 20211 من خلال بناء القدرات والمعرفة اللازمة وتغزيز التمويل المستدام وإشراك الأطراف المعنية وإدارة مخاطر تغير المناخ وتطبيق مبادي الاستدامة على أنشطة وأعمال البنك الداخلية وإعداد التقارير.

كما أصدر المركزي تعليمات رقابية ملزمة لتعزيز الاستدامة والتمويل المستدام من خلال إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل بكل بنك، وإلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، وإعداد تقارير دورية توضح الخطوات الفعالة والقابلة للقياس التى يتخذها القطاع المصرفي شأن الاستدامة والتمويل المستدام، والاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبري المزمع تمويلها من المنظور البيئي.