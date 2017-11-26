المركزي يعلن ارتفاع متوسط عوائد أذون الخزانة أجلي 3 و9 شهور 1.3% و1.49%

خالد بدر الدينأعلن البنك المركزى اليوم الأحد أن متوسط عوائد أذون الخزانة أجل 3 شهور ارتفع بأكثر من 1.3 % و أجل 9 شهور بحوالى 1.49% خلال مزاد اليوم.وذكرت وكالة رويترز أن متوسط عوائد أذون الخزانة أجل 3 شهور أو 91 يوما ارتفع من 18.625 % فى بيع المزاد الماضى إلى 18.869% فى مزاد اليوم، كما زاد متوسط



خالد بدر الدين

أعلن البنك المركزى اليوم الأحد أن متوسط عوائد أذون الخزانة أجل 3 شهور ارتفع بأكثر من 1.3 % و أجل 9 شهور بحوالى 1.49% خلال مزاد اليوم.

وذكرت وكالة رويترز أن متوسط عوائد أذون الخزانة أجل 3 شهور أو 91 يوما ارتفع من 18.625 % فى بيع المزاد الماضى إلى 18.869% فى مزاد اليوم، كما زاد متوسط عوائد أذون الخزانة أجل 9 شهور أو 273 يومًا من 18.015 % إلى 18.283% خلال الفترة نفسها.

وانتعشت شهية المستثمرين للديون المصرية منذ أن أصدر البنك المركزى قراره تعويم الجنيه منذ 3 نوفمبر من العام الماضى، كما رفع أسعار الفائدة الأساسية بحوالى 7%.