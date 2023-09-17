المركزي يعلن ارتفاع عدد بطاقات الخصم إلى 24.427 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2023

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع عدد بطاقات الخصم إلى 24.427 مليون بطاقة بنهاية يونيو 2023، مقابل 23.837 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2022، حسبما جاء في تقرير صادر اليوم.

وجاء في التقرير ارتفاع عدد العاملين بالقطاع المصرفي المصري إلى 137.908 ألف عميل بنهاية يونيو 2023، مقابل 136.273 ألف عميل بنهاية ديسمبر 2022.

كما ارتفعت عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا إلى 30.311 مليون بطاقة لنفس الفترة سالفة الذكر، مقابل 28.636 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2022.

أصول القطاع المصرفي

وارتفعت أصول القطاع المصرفي إلى 13.798 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 12.97 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي.

وارتفعت رؤوس أموال البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 323.776 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل نحو 322.46 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي.