المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي النقدي خلال نوفمبر

سيد بدر: أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية بقدر طفيف بنهاية نوفمبر 2017. وأوضح بيان صادر عن البنك، اليوم، أن احتياطيات النقد الأجنبي ارتفعت إلى 36.723 مليار دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 36.703 مليار في أكتوبر السابق، بزيادة 20 مليونًا. جدير بالذكر أن احتياطيات النق

سيد بدر:

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية بقدر طفيف بنهاية نوفمبر 2017.

وأوضح بيان صادر عن البنك، اليوم، أن احتياطيات النقد الأجنبي ارتفعت إلى 36.723 مليار دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 36.703 مليار في أكتوبر السابق، بزيادة 20 مليونًا.

جدير بالذكر أن احتياطيات النقد الأجنبي بالمركزي ارتفعت إلى 36.703 مليار دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 36.535 مليار في سبتمبر السابق له.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن البنك المركزي المصري سدّد ملياري دولار للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد “AEIB”، اليوم، من قرض قيمته 3.2 مليار دولار حصل عليه المركزي من البنك الأفريقي.

كما قالت وكالة رويترز، نقلًا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن البنك المركزي يعتزم سداد المبلغ المتبقي البالغ 1.2 مليار دولار قبل نهاية ديسمبر الجاري.