«المركزي» يعلن إتاحة سداد الفواتير من خلال تطبيق «إنستاباي» قبل نهاية العام

صرح المهندس إيهاب نصر وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع بأن البنك المركزي بصدد اطلاق بعض الخدمات الجديدة من خلال تطبيق شبكة المدفوعات اللحظية (InstaPay).

وأضاف على هامش مشاركته في مؤتمر “سيملس شمال أفريقيا 2023″، الذي استضافته القاهرة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري والجامعة العربية والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن البنك المركزي بصدد إتاحة عمليات السحب النقدي من خلال ماكينات الصراف الآلي عبر تطبيق إنستاباي واتاحة خدمات الدفع والقبول الإلكتروني من خلال رمز الاستجابة السريع (QR Code).

وأشار نصر إلى أن البنك المركزي المصري، يعمل حاليا على مشروع ترميز بطاقات الدفع الالكترونية على الأجهزة الذكية بالتعاون مع البنوك ومع مقدمي خدمات الدفع عالميا مثل شركة ابل باي للانتهاء مع عمليات الربط الفني المطلوبة لتفعيل خدمات ترميز البطاقات.