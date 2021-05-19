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«المركزي» يعدل بنود مبادرة تمويل إحلال وتجديد الفنادق وأساطيل النقل السياحي

لتتيح للبنوك تمويل 90% بحد أقصى بدلا من 75% من إجمالي التكلفة
الحسينى حسن 12:40 م, الأربعاء, 19 مايو 21 12:40 م, الأربعاء, 19 مايو 21

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قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري، تعديل بعض مبادرة تمويل عمليات إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد متناقص 8%.

وتضمنت التعديلات التي أعلن عنها البنك المركزي، اليوم الأربعاء، قيام البنوك بتمويل 90% بحد أقصى (بـدلا من 75%) من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بناء على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المستقبلية للعميل.

كما قرر البنك المركزي، ضمان شركة مخاطر الائتمان نسـبة 70% بـدلا مـن 60% مـن مـخـاطر الائتمـان للتسهيلات الممنوحة، علـى أن تتحمـل البنـوك نسبة 30% بـدلا مـن 40% قبـل مطالبـة الشركة بصرف الضمانة.

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وقال البنك المركزي إن التعديلات تأتي فـي ضـوء المتابعة المستمرة لأداء تلـك المبادرات وبهـدف الاستمرار فـي مسـاعدة قطـاع السياحة والعاملين بـه فـي ظـل اسـتمرار آثار أزمـة فيروس كورونا ونظـراً لتوقع زيادة النشاط السياحي في الفترة القادمة، ما تطلب ما سبق ضرورة قيام الفنادق وشركات السياحة بإجراء أعمال الصيانة والتشغيل لكافة منشآتها وأساطيل النقل الخاصـة بهـا استعدادا لاستقبال الأفواج السياحية المرتقبة.

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وأكد البنك المركزي على أن الشركات المساهمة المصرية العاملة في مجال السياحة والتي تنطبق عليها شروط، تستفيد من المبادرة بغض النظر عن نسبة الشريك الأجنبي، مع استمرار سريان باقي الشروط كما هي فيما لم يرد بشأنه نص.

يذكر أن البنك المركزي المصري، فبراير الماضي، عن إصدار تعهد بمبلغ 2 مليار جنيه على شرائح، تبدأ الشريحة الأولى بمبلغ مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية جزء من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات السياحية.

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وكان البنك المركزي أطلق مبادرة في 8 يناير 2020 تم بموجبها إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه من خلال البنوك بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص لتمويل إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.

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بقلم الحسينى حسن

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