المركزي يطلق مبادرة لجمع فكة الشيكات

خالد بدر الدين- سيد بدر أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن فتح حساب مصرفي لتحصيل كسور الشيكات، التى ستوجه حصيلته إلى بعض المشروعات التنموية والخيرية، مثل تطوير المناطق العشوائية ليطبق فكرة كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طرحها منذ أكثر من عام. وذكرت وكالة "رويترز"، أن الرئيس عبدالفت

خالد بدر الدين- سيد بدر

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن فتح حساب مصرفي لتحصيل كسور الشيكات، التى ستوجه حصيلته إلى بعض المشروعات التنموية والخيرية، مثل تطوير المناطق العشوائية ليطبق فكرة كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طرحها منذ أكثر من عام.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب في سبتمبر 2016، مسؤولي البنوك بإيجاد آلية للاستفادة من فكة أو كسور الشيكات لضخها في مشروعات تخدم البلاد.

وأوضح المركزي، في بيان له، أنه سيجري خصم كسور الشيكات والحوالات المصرفية بعد الحصول على موافقة كتابية من العملاء.

وقال إن القرار يتضمن تحصيل كسور الجنيه للشيكات والحوالات المصرفية التي تبلغ قيمتها مليون جنيه فأقل، وكسور العشرة جنيهات للشيكات والحوالات المصرفية التي تتجاوز المليون جنيه، مع إعفاء الشيكات والحوالات حتى 100 جنيه وشيكات معاشات التقاعد.

وأضاف أن ذلك يستهدف خدمة الاقتصاد القومي، وعدم صرف كسور قيمة الشيكات أو الحوالات المصرفية التي يتم صرفها عن طريق شباك الصرف للعديد من العملاء.

وطالب المركزي البنوك بفتح حساب جديد لديها لتجميع الحصيلة من الكسور وتحويلها إلى الحساب المفتوح لديه نهاية كل شهر، ليحول رصيد حساب كسور الشيكات إلى صندوق تحيا مصر.

يدعم صندوق تحيا مصر الذي يشرف عليه السيسي مباشرة اقتصاد البلاد، ويستهدف التغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر، من خلال دعم مبادرات تحقيق العدالة الاجتماعية.