المركزي يطرح سندات خزانة متغيرة العائد بقيمة 750 مليون جنيه الأثنين المقبل

يطرح البنك المركزي المصري، 21 أغسطس الجاري، سندت خزانة متغيرة العائد بقيمة 750 مليون جنيه، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لتمويل عجز الموازنة.

ويصل العائد على هذه السندات، بحسب موقع « » إلى نحو 24.25%، في حين تكون دورية صرف العائد ربع سنوية.



سندات الخزانة

وتُعرف سندات الخزانة بكونها عبارة عن صكّ تصدره الشركات أو الدول، ويكون قابلًا للتداول بالطرق القانونية، ويعدُّ بمثابة قرض لأجل مسمى، سواء طويل الأجل أو قصيرًا أو متوسطًا، ويتراوح بين سنتين و20 عامًا.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.



أسعار الفائدة

وقرر البنك المركزي المصري، في اجتماعه الأخير، رفع معدلات الفائدة بمقدار 1%، لتصل إلى 19.25% على الإيداع، 20.25%على الإقراض، 19.75% للعملية الرئيسية.