المركزي يطرح العطاء الثالث للودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 117 مليار جنيه

سيد بدر: طرح البنك المركزي المصري، العطاء الثالث للودائع المرتبطة بـ "الكوريدور" بقيمة 116.95 مليار جنيه لأجل 42 و112 يوما . وتضمن العطاء الثالث مزادين لأجل 42 يوما وطلب "المركزي" ربط 85 مليار جنيه، والثاني لأجل 112 وطلب فيه "المركزي"…

سيد بدر:

طرح البنك المركزي المصري، العطاء الثالث للودائع المرتبطة بـ “الكوريدور” بقيمة 116.95 مليار جنيه لأجل 42 و112 يوما .

وتضمن العطاء الثالث مزادين لأجل 42 يوما وطلب “المركزي” ربط 85 مليار جنيه، والثاني لأجل 112 وطلب فيه “المركزي” نحو 30 مليار جنيه .

ونشرت “المال” نهاية الشهر الماضي دراسة “المركزي” تغيير آلية عمل الودائع متغيرة العائد لتصبح مرتبطة بسعر فائدة “الكوريدور”، بحيث تتقاضى هامش فائدة ثابت فوق سعر الإيداع بـ “المركزى” البالغ حاليا 17.75%، وبالتالى فإن عائد ودائع السوق المفتوحة، سيكون مرشحا للصعود أو الهبوط، حسب تطور معدل الإيداع لدى “المركزى” الذى تحدده لجنة السياسة النقدية كل 6 أسابيع.

وقدمت البنوك 15 عرضا بنحو 88.16 مليار جنيه للمزاد الأول، وبلغ أعلى سعر فائدة مطلوب 18.39 % وأقل سعر فائدة 18.1% ومتوسط العائد المطلوب 18.248%، كما قدمت 37 عرض بقيمة 31.29 مليار جنيه للمزاد الثاني، وبلغ أعلى سعر فائدة مطلوب 18.82% وأقل سعر 18.25% ومتوسط العائد المطلوب 18.327%.

وقبل “المركزي” 86.9 مليار جنيه في المزاد الأول، بمتوسط فائدة 18.247% وسجل أعلى سعر فائدة مقبول 18.28% وأقل سعر 18.1%، كما قبل 30.05 مليار جنيه للمزاد الثاني، وسجل متوسط سعر الفائدة المقبولة 18.323% وأعلى سعر 18.363% وأقل سعر 18.25 %.

وبدء “المركزي” العمل بالآلية الجديدة بعد ربطها بـ “الكوريدور” منذ نحو 3 أسابيع، وتم إقرار الآلية الجديدة لزيادة أجل ربط الودائع لدى “المركزي” لتحسين طرق استخدامها وربطها بـ “الكوريدور” .