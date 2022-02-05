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«المركزي» يطرح أذون خزانة بقيمة 1.050 مليار دولار الثلاثاء المقبل

ويطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة بالعملتين المحلية والأجنبية بشكل دوري.
أحمد البطران 5:59 م, السبت, 5 فبراير 22 5:59 م, السبت, 5 فبراير 22

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أعلن البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة مقومة بالعملة الأجنبية الدولار لأجل 364 يومًا بقيمة 1.050 مليار دولار، يوم الثلاثاء المقبل

ويطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون وسندات خزانة بالعملتين المحلية والأجنبية بشكل دوري.

وقال “المركزي”، عبر موقعه الإلكتروني، إنه قام بطرح أذون مقوَّمة بالعملة الأجنبية الدولار في 3 يناير الماضي لأجل 364 يومًا بقيمة 850 مليون دولار، وتقدم للعطاء 33 عرضًا بقيمة 1.037 مليار دولار، فيما قبِل “المركزي” 27 عرضًا بقيمة 852.900 مليون دولار، بفائدة 2.994%.

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بقلم أحمد البطران

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