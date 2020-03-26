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«المركزي» يضيف شركات الإنتاج والتصنيع الزراعي لمبادرة الـ100 مليار جنيه (مستند)

سريان مبادرة الـ5%
سيد بدر 11:20 ص, الخميس, 26 مارس 20 11:20 ص, الخميس, 26 مارس 20

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قرر البنك المركزي المصري إتاحة مبادرة تمويل الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه للشركات العاملة في المجال الزرراعي والإنتاج والتصنيع الزراعي بما يشمل محطات التصدير وتعبئة السلع الزراعية والثلاجات .

شمل القرار شركات الثروة السمكية والداجنة والحيوانية التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 50 مليون جنيه وحتى مليار جنيه، وتنطبق عليها بقية شروط المبادرة .

وأكد المركزي في خطاب موجه للبنوك على استمرار سريان المبادرة الصادرة بتاريخ 12يوليو 2017 والتي يتم بموجبها منح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد منخفض 5% (عائد متناقص) للشركات والمنشآت الصغيرة العاملة في المجال الزراعي والتصنيع الزراعي وغيرها التي يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية من 250 ألف جنيه وحتى أقل من 50 مليون جنيه .

كان البنك المركزي قد أطلق عدة مبادرات مطلع العام الجاري منها مبادرة لتمويل القطاع الصناعي بقيمة 100 مليار جنيه، ومبادرة لإحلال وتجديد الفنادق بقيمة 50 مليار جنيه، ومبادرة للإسكان متوسط الدخل بقيمة 50 مليار جنيه، بجانب مبادرات مساندة المتعثرين .

ومؤخرًا أصدر المركزي عدة قرارات لدعم الاقتصاد المصري في ظل الآثار التي أحدثها انتشار فيروس كورونا من أهمها تأجيل أقساط الشركات، والأفراد، وخفض الفائدة بنسبة 3%.

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بقلم سيد بدر

حاصل على بكالوريوس الإعلام جامعة القاهرة قسم الصحافة عام 2011، بتقدير عام جيد جدًا، بدأ العمل الصحفي المتخصص رسميًا عام 2012، وقام بتغطية أقسام البنوك والمؤسسات المالية، ووزارتي التخطيط والتنمية الإدارية والاستثمار والتعاون الدولي، بجانب تغطية أخبار مجلس النواب خلال الفترة من 2012-2014، وانضم للمال في ديسمبر 2017 متخصصًا في قسم البنوك والمؤسسات المالية والمدفوعات الإلكترونية

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