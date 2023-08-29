«المركزي» يضخ 3.66 مليار جنيه في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية خلال عام

ضخ البنك المركزي، بحسب أحدث قوائمه المالية، نحو 3.667 مليار جنيه في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الدولية بنهاية النصف الأول من العام الجاري، ليصل إجمالي مساهماته إلى 19.37 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقابل 15.711 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

رفع «المركزي» مساهماته في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة إلى 45.644 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 27.479 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

رفع البنك المركزي مساهماته في «الإسلامي للتنمية» إلى 5.31 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 4.376 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قدرها نحو 934 مليون جنيه.