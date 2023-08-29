«المركزي» يضخ 18.165 مليار جنيه في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة خلال عام

رفع البنك المركزي، بحسب أحدث قوائمه المالية، مساهماته في رؤوس أموال الشركات التابعة والشقيقة إلى 45.644 مليار جنيه بنهاية يونيو مقابل 27.479 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.

رفع «المركزي» مساهماته في «الإسلامي للتنمية» إلى 5.31 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 4.376 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قدرها نحو 934 مليون جنيه.



أصول البنك المركزي

ارتفعت أصول البنك المركزي إلى 4.48 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 2.98 تريليون خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بزيادة قدرها 1.5 تريليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 50.33%.

وسجلت أرصدة الذهب لدى «المركزي» نحو 238.6 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2023 مقابل 137.107 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.