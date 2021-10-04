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«المركزي» يصدر تعديلات على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل

من بينها مد فترة التمويل لمدة تصل إلى 25 عامًا
‫محمود الصباغ‬‎ 4:39 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21 4:39 م, الأثنين, 4 أكتوبر 21

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قام البنك المركزي المصري بتعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين، الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنه للأسرة، وبسعر عائد 8%، بحيث تمت زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عامًا (بدلا من 20 عامًا)، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة، واستمراراً للتوجه نحو  مساندة القطاع العقاري لما له من أهمية في دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج، ونظراً لأن  النهوض به ينعكس على توفير إسكان مناسب وفقا لاحتياجات المواطنين، فضلاً عن تأثيره الإيجابي على الناتج القومي من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة مثل المقاولات والتشييد والبناء ذلك، إضافة إلى مردوده الإيجابي على الجانب الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة، وسعيًا لزيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل في إطار المبادرة سالفة الذكر واستفادة عدد أكبر من المواطنين بهدف الحصول على سكن ملائم بسعر عائد منخفض.

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وتقرر أيضاً إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة، إضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه، مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.

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بقلم ‫محمود الصباغ‬‎

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