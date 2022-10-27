«المركزي» يسمح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف للعملاء

قرر البنك المركزي السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف (FX SWAPS) للعملاء من الشركات بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند (أولا/1) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع التأكيد على إمكانية القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية فقط.



وقرر البنك مركزي إلغاء ما ورد بالكتاب الدوري المؤرخ ۱ مارس ۲۰۰۷ بشأن حظر القيام باية عمليات صرف أجلة غير قابلة للتسليم (Non-Deliverable Forwards (NDFs للعملاء من البنوك أو المؤسسات أو الأفراد.



وقرر المركزي السماح بالقيام بعمليات صرف اجلة غير قابلة للتسليم للعملاء من الشركات فقط دون الأفراد، شريطة أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها في البند (أو لا/1) والتي تتم عن طريق البنك ذاته، مع مراعاة عدم السماح بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.



كما قرر القيام بذات العمليات مع البنوك المحلية لغير أغراض المضاربة تسوية تلك العمليات بالعملة المحلية فقط.

مع مراعاة ما ورد بضوابط منح الائتمان بشأن عدم تقديم أية تسهيلات ائتمانية للعملاء بالنقد الأجنبي أو توفير تمويل لأي نشاط بالنقد الأجنبي ما لم يتم التأكد تماما من توافر مصادر سداد لدى العملاء بالنقد الأجنبي.