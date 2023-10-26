«المركزي» يسمح للبنوك بإدراج صافي الأرباح المرحلية برأس المال الأساسي

قرر مجلس إدارة فيما يخص حساب معيار كفاية رأس المال السماح للبنوك بإدراج صافي الأرباح المرحلية برأس المال الأساسي المستمر بالشريحة الأولى بعد فحص محدود من مراقب الحسابات للقوائم المالية، مع طرح الخسائر المرحلة (إن وجدت).

الرقابة المصرفية في البنوك

وقال البنك المركزي في خطابه الدوري أن ذلك جاء بالإشارة إلى تعليمات الحد الأدني لمعيار كفاية رأس المال الصادر بموجب الكتاب المؤرخ في 24 ديسمبر 2012، وإلى الكتاب الدوري المؤرخ 27 فبراير 2017 الخاص بمعالجة الأرباح أو الخسائر المرحلة ضمن حساب رأس المال الرقابي لدي حساب معيار كفاية رأس المال.

وأكد المركزي على سعيه نحو تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة المصرفية فتضمنت مقررات بازل 3 العديد من الإصلاحات الرقابية والمعالجات الجديدة لبعض بنود رأس المال الرقابي، ومنها السماح للبنوك بإدراج صافي الأرباح أو الخسائر المرحلية ضمن رأس المال الأساسي المستمر بالشريحة الأولى بدلا من رأس المال الإضافي.