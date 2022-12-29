البنك المركزي يسمح بقبول مستندات التحصيل في جميع العمليات الاستيرادية

قرر البنك المركزى المصري، إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المستندية والعودة لمستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

وأصدر المركزي في أكتوبر الماضي تعليمات نحو الإلغاء التدريجي للعمل بالاعتمادات المستندية حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر 2022.

وأصدر البنك المركزي كتاب الدوري الصادر في 13 فبراير 2022 بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، والاستثناءات من القرار اللاحقة له،

كما أصدر كتاب دوري المؤرخ 27 أكتوبر 2022 بزيادة قيمة الشحنات المستثناة من القرار المشار إليه أعلاه من خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى إلى 500 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها من الصلات الأخرى.