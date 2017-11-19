المركزي يسمح باشتراك المستخدم الواحد فى 3 محافظ مالية إلكترونية‎

محمود جمال وافق البنك المركزى على السماح لكل مشترك فى خدمة تحويل الأموال عبر المحمول بامتلاك 3 محافظ مالية والتحويل فيما بينها. وقال شريف لقمان رئيس قطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة فى بنك الاسكندريه إن البنوك تدرس مع شركة بنوك مصر فتح تحويل الأموال من الخارج عبر المحمول ومن المرتق

محمود جمال

وافق البنك المركزى على السماح لكل مشترك فى خدمة تحويل الأموال عبر المحمول بامتلاك 3 محافظ مالية والتحويل فيما بينها.

وقال شريف لقمان رئيس قطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة فى بنك الاسكندريه إن البنوك تدرس مع شركة بنوك مصر فتح تحويل الأموال من الخارج عبر المحمول ومن المرتقب اتاحتها قريبا فى مصر.

واوضح لقمان أن مصرفه يستهدف الوصول الى اكثر من ٥ ملايين عميل فى خدمه فودافون كاش لتحويل الاموال عبر المحمول بالتعاون مع فودافون مصر خلال عام ونصف العام بزيادة ١٥٠٪ فى قيمة المحفظة المالية المخصصة للخدمة.

