المركزي يسدد 1.2 مليار دولار لأفريكسيم بنك الأسبوع الجاري

سيد بدر قال عمرو كامل، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إن مصرفه حصل على شريحة بقيمة 2 مليار دولار من قرض قصير الأجل كان قد قدمه للبنك المركزى المصرى عقب تعويم سعر الصرف فى نوفمبر 2016 بقيمة إجمالية 3.2 مليار دولار أضاف فى تصريحات لـ "المال" على هامش مؤتمر صحفى - اليوم الثلاثاء - حصلنا

سيد بدر

قال عمرو كامل، نائب رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد إن مصرفه حصل على شريحة بقيمة 2 مليار دولار من قرض قصير الأجل كان قد قدمه للبنك المركزى المصرى عقب تعويم سعر الصرف فى نوفمبر 2016 بقيمة إجمالية 3.2 مليار دولار

أضاف فى تصريحات لـ “المال” على هامش مؤتمر صحفى – اليوم الثلاثاء – حصلنا على شريحة بقيمة 2 مليار دولار الشهر الماضى ومن المقرر رد المتبقى بنحو 1.2 مليار دولار قبل نهاية الأسبوع الجارى “الأربعاء أو الخميس على أقصى تقدير”.

وأعلن أفريكسيم بنك أن إجمالى محفظة التعاون مع مصر تبلغ17.7 مليار دولار، منها محفظة قائمة بنحو 2.8 مليار دولار فى الوقت الحالى.

