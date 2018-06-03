المركزي يسدد للإفريقي للتصدير القسط الأخير بقيمة 500 مليون دولار

سيد بدر:سدد البنك المركزى آخر أقساط المديونية المستحقة للبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، بقيمة 500 مليون دولار، الخميس الماضي.وقال عمرو كامل، نائب رئيس البنك الأفريقى، فى تصريحات لـ«المال»، إن إجمالى ما تم سداده نحو3.7 مليار دولار، تمثل كامل القروض التى حصل عليها البنك المركزى منذ ت

سيد بدر:

سدد البنك المركزى آخر أقساط المديونية المستحقة للبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، بقيمة 500 مليون دولار، الخميس الماضي.

وقال عمرو كامل، نائب رئيس البنك الأفريقى، فى تصريحات لـ«المال»، إن إجمالى ما تم سداده نحو3.7 مليار دولار، تمثل كامل القروض التى حصل عليها البنك المركزى منذ تحرير سعر الصرف.

وكان «كامل» قد صرح مطلع العام الجارى لـ«المال»، بأن المركزى المصرى، من المقرر أن يسدد القسط الأخير من المديونية، خلال الربع الثانى من العام الجاري.

وتبعًا للتقرير الشهرى الصادر الأسبوع الماضى عن البنك المركزى، فقد ارتفع حجم الدين الخارجى المصرى مسجلاً 82.884 مليار دولار، بنهاية الربع الثانى من العام المالى الجارى، بزيادة 2.052 مليار دولار، عن الفترة المنتهية فى سبتمبر 2017.

ويمثل الدين متوسط وطويل الأجل من إجمالى المديونية الخارجية نحو%86.5، بقيمة 71.75 مليار دولار، بينما يمثل الدين قصير الأجل النسبة المتبقية .

وشارك البنك المركزى فى زيادة رأسمال البنك الأفريقى للاستيراد والتصدير خلال العام المالى الماضى، لتصبح مساهمته 436 مليون جنيه، بدلاً من 407 ملايين جنيه، وفقًا لما ذكره فى تقريره السنوي.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، فى تصريحات لـ«المال» نهاية الشهر الماضى، إن الكويت وافقت على تجديد ودائع بقيمة 4 مليارات دولار، كانت مستحقة العام الجارى والمقبل، لعام إضافى، وذلك فى إطار السعى للحفاظ على قوة الاحتياطى النقدى الأجنبي.

وأشار نائب رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد إلى أن الفترة الحالية لا تشهد مفاوضات جديدة مع البنك المركزى للحصول على تمويلات جديدة.

وحقق الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بنهاية أبريل الماضى، مستوى قياسياً جديدًا قيمته 44 مليار دولار.