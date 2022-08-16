المركزي يسدد أقساط وفوائد دين خارجي بقيمة 20 مليار دولار خلال 9 شهور

كشف البنك المركزي المصري أن اعباء خدمة الدين الخارجي في الفترة من يوليو إلى مارس من السنة المالية 2021 /2022 بلغ نحو 20 مليار دولار.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المنشوره على موقعه الإلكتروني أن الأقساط المسددة بلغت نحو 16.6 مليار دولار و الفوائد المدفوعة 3.4 مليار دولار.

وسجلت ننسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 34.6% بنهاية مارس وهي في الحدود الأمنة وفقا للمعايير الدولية

وبلغ رصيد الدين الخارجي نحو 157.8 مليار دولار بنهاية مارس 2022 بارتفاع بنحو 19.9 مليار دولار بمعدل 14.5% مقارنة بيونيو 2021