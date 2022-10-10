«المركزي» يستضيف برنامجًا تدريبيًا حول التحديات التي تواجه البنوك المركزية بدول «الكوميسا»

استضاف البنك المركزي المصري برنامجا تدريبيًا بالتعاون مع المعهد النقدي للكوميسا (CMI) حول “التحديات التي تواجه البنوك المركزية بدول الكوميسا في مجال الرقابة والإشراف”، وذلك خلال الفترة من 25 إلى 29 سبتمبر 2022.

وأضاف بانضمام 40 مشاركًا يمثلون 12 بنكًا مركزيًا من البنوك المركزية الأعضاء بالكوميسا والبالغ عددها 21 بنكًا، فضلًا عن وفد المعهد النقدي للكوميسا برئاسة لوكاس نجوروجي مدير المعهد.

وأشار إلى أن الفعاليات شهدت مناقشة التحديات التي تواجه المراقبين بالبنوك المركزية، وكيفية تقييم هذه التحديات وإدارة المخاطر الناجمة عنها لحماية القطاعات المصرفية والاستقرار المالي.

وأكدت نجلاء نزهى – مستشار محافظ البنك المركزي المصري للشئون الإفريقية، على أهمية موضوع البرنامج التدريبي، في ظل المتغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري حريص على الاستمرار في جهوده لدعم بناء قدرات العاملين بالبنوك المركزية الإفريقية، لاسيما وأن مصر ترأس حاليًا لجنة محافظي البنوك المركزية بدول الكوميسا.

ووجه لوكاس نجوروجى – مدير المعهد النقدي للكوميسا، بالشكر للبنك المركزى المصري على مساهمته المستمرة في بناء قدرات البنوك المركزية بالكوميسا، لافتا إلى تطلع المعهد لمزيد من التعاون مع البنك المركزى خلال السنوات القادمة.

وأوضح المركزي أنه تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل لمناقشة القضايا والتحديات المطروحة، وعرض الحلول الممكنة للتغلب عليها، وذلك كتدريب عملي على كيفية معالجة المشكلات في مجال الرقابة والإشراف.

فى نهاية البرنامج، تمت صياغة مجموعة من المقترحات والتوصيات، والتي من شأنها تدعيم أمن وسلامة النظم المصرفية والرقابة والإشراف في القارة الإفريقية، تمهيدًا لمناقشتها على مستوى محافظي البنوك المركزية في اجتماعهم السنوي القادم المزمع عقده بالقاهرة نوفمبر المقبل.