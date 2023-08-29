«المركزي» يرفع مساهماته في البنك الإسلامي للتنمية إلى 5.31 مليار جنيه بنهاية يونيو

رفع البنك المركزي مساهماته في «الإسلامي للتنمية» إلى 5.31 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 4.376 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قدرها نحو 934 مليون جنيه، بحسب أحدث قوائمه المالية.

وارتفعت مساهمات «المركزي» في رؤوس أموال تابعة وشقيقة إلى 45.644 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي من 27.479 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق، فيما ارتفعت مساهماته في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية إلى 19.378 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 من 15.711 مليار جنيه خلال يونيو 2022.



أصول البنك المركزي

ارتفعت أصول البنك المركزي إلى 4.48 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 2.98 تريليون خلال الفترة ذاتها من العام السابق، بزيادة قدرها 1.5 تريليون جنيه، بمعدل نمو بلغ 50.33%.