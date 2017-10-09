المركزي يرفع مبادرة التمويل العقاري إلى 20 مليار جنيه

هبة محمدقال البنك المركزي، مساء اليوم الاثنين، إنه قرر زيادة المبلغ المخصص لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل لتصل إلى 20 مليار بدلاً من 10 مليار جنيه، وفقاً للشروط الصادرة للمبادرة. وتم استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة وأقاربهم حتى الدرجة الثانية من المت

هبة محمد

قال البنك المركزي، مساء اليوم الاثنين، إنه قرر زيادة المبلغ المخصص لمبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل لتصل إلى 20 مليار بدلاً من 10 مليار جنيه، وفقاً للشروط الصادرة للمبادرة.

وتم استثناء المصابين وأسر الشهداء من أفراد الجيش والشرطة وأقاربهم حتى الدرجة الثانية من المتقدمين لحجز وحدات سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي من تطبيق شرط الحد الأقصى للدخل، وفق قرار البنك المركزي.

وأشار القرار إلى أنه ينبغي على البنوك تطبيق الاستثناء للمصابين وأسر الشهداء على الملفات الواردة إليها من صندوق التمويل العقاري.

وأوضح أنه رفع قيمة التمويلات نظراً لما حققته المبادرة من نجاح وإقبال من شرائح المجتمع المختلفة خلال الفترة السابقة واستخدام معظم المبلغ المخصص للمبادرة.

ولفت إلى أن هذا جاء في ضوء قيام صندوق التمويل العقاري بدعم مصابي وأسر شهداء الجيس والشرطة بتوفير وحدات سكنية من خلال مشروع الاسكان الاجتماعي واستثنائهم من استيفاء بعض الشروط اللازمة لتملكهم الوحدات منها شرط الحد الأقصى للدخل، بما تطلب التنسيق مع البنوك الممولة لتفعيل الاستثناء المذكور.

كان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى المصرى كشف عن منح البنوك ما يقرب من 8.5 مليار جنيه تمويلات للعملاء ضمن مبادرة التمويل العقارى بنسبة 96% لمحدودي الدخل

وكان البنك المركزي أطلق مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بدأت البنوك في تنفيذها في أبريل 2014، وأعلن عن المرحلة الاولى من المبادرة بقيمة 10 مليارات جنيه لتصل إلى 20 مليار جنيه كمرحلة ثانية.

وتهدف إلى إتاحة تمويل طويل الأجل بأسعار عائد منخفضة لراغبي الحصول على وحدات سكنية ويتم سداد هذه القروض على فترة زمنية طويلة تصل إلى 20 عاماً بفائدة بسيطة تتراوح بين 5 و10.5 % تبعاً لشرائح الدخل.