المركزي يرفع قيمة عطاء الودائع إلى 45 مليار جنيه

هبة محمد رفع البنك المركزي، قيمة العطاء الدوري للودائع ذات العائد المتغير، الذي يدشنه الأربعاء من كل أسبوع، إلى 45 مليار جنيه، لأجل 28 يومًا، مقابل 15 مليار جنيه لأجل 34 يومًا في العطاء الماضي، وفقاً لما أوضح البنك على موقعه الإلكتروني.وآلية الودائع المربوطة، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة مس

هبة محمد

رفع البنك المركزي، قيمة العطاء الدوري للودائع ذات العائد المتغير، الذي يدشنه الأربعاء من كل أسبوع، إلى 45 مليار جنيه، لأجل 28 يومًا، مقابل 15 مليار جنيه لأجل 34 يومًا في العطاء الماضي، وفقاً لما أوضح البنك على موقعه الإلكتروني.

وآلية الودائع المربوطة، إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة مستويات السيولة، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، ويسمح للبنوك بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب، على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل، على غرار عطاءات أذون الخزانة المحلية.

أوضح الموقع الإلكتروني أن متوسط الفائدة على العطاء تراجع 40 نقطة أساس (كل 100 نقطة تعادل 1%)، ليسجل 19.629%، كما انخفض أقل عائد 42 نقطة ، محققاً 19.5%، بجانب تراجع أعلى عائد 18 نقطة إلى 19.88%.

ورفعت البنوك العروض المقدمة إلى 76 طلباً، بقيمة 51.575 مليار جنيه، مقابل 64 طلباً بواقع 25.192 مليار جنيه في العطاء السابق، وقبل البنك المركزي 57 عرضاً بقيمة 45 مليار جنيه خلال تعاملات اليوم.

ودشن البنك المركزي آلية الودائع متغيرة العائد بالتزامن مع تحرير سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأخرى، ليطرح 44 عطاء بقيمة 1.360 تريليون جنيه حتى الآن.