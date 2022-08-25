«المركزي» يرفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك إلى 150 ألف جنيه

أعلن البنك المركزي المصري، عن زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي للأفراد والشركات من فروع البنوك من 50 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه ، مع الإبقاء على الحد الأقصى اليومي من ماكينات الصراف بواقع 20 ألف جنيه.

وأضاف البنك المركزي في بيان صدر عنه منذ قليل، إنه قرر إلغاء الحدود القصوى لعميات الإيداع للأفراد والشركات يفروع البنوك وماكينات الصراف الآلي.



يأتي هذا الحافة للكتاب الدوري الصادر بتاريخ ۲۲ ابريل ۲۰۲۰ بشأن الحدود القصوى لعمليات السحب والإبداع النقدي للأفراد والشركات سواء من خلال فروع البنوك أو ماكينات الصراف الالي الذي تم العمل به لفترة مؤقتة ضمن التدابير الاحترازية المتحدة لمواجهة أثار أزمة فيروس كورونا، وفي ظل انحسار الأزمة وعملا على التيسير على المواطنين والشركات

