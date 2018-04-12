المركزي يرد على 45 استفسارًا للبنوك حول تطبيق IFRS9

سيد بدر أرسل البنك المركزي، منشورًا للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، يتضمن الرد على أبرز استفساراتهم حول تطبيق المعيار المحاسبي الجديد IFRS9، المقرر تطبيقه في يناير ويوليو من العام المقبل. ومن أبرز الردود التي تضمنها منشور المركزي، الصادر اليوم الخميس، أن…

سيد بدر

أرسل البنك المركزي، منشورًا للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي، يتضمن الرد على أبرز استفساراتهم حول تطبيق المعيار المحاسبي الجديد IFRS9، المقرر تطبيقه في يناير ويوليو من العام المقبل.

ومن أبرز الردود التي تضمنها منشور المركزي، الصادر اليوم الخميس، أن البنوك المحلية يجب أن تقوم بحساب معدلات احتمال الإخفاق فيما يتعلق بالأرصدة المحتفظ بها لدى البنوك، التي تعمل داخل مصر على أساس تصنيف من قبل مؤسسات التصنيف الخارجية.

وتعامل فروع البنوك المصرية بالخارج معاملة المركز الرئيسي، والبنوك الأجنبية التي تعمل داخل مصر معاملة المركز الرئيسي.

وتضمنت الردود ضرورة تطبيق حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على الحسابات الجارية المدينة، والقروض الممنوحة لعملاء التجزئة المصرفية إلى جانب قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

“IFRS9” هو معيار يربط المعالجة المحاسبية بأنشطة إدارة المخاطر، ويعمل بشكل أساسي على قياس الأصول والالتزامات المالية، وألزم البنك المركزي البنوك التي يبدأ عامها المالي في الأول من يناير كل عام بتطبيق المعيار بدءا من 1 يناير 2019، على أن تطبقه البنوك التي تتعامل بالعام المالي في الأول من يوليو 2019.

ووجه البنوك بتكوين احتياطي مخاطر المعيار الجديد بنسبة 1% من إجمالي المخاطر الائتمانية المرجحة بأوزان المخاطر، وذلك من صافي الربح بعد الضريبة عن عام 2017، يتم إدراجه ضمن بند رأس المال الأساسي بالقاعدة الرأسمالية ولا يتم استخدامه إلا بموافقة البنك المركزي، في إطار الاستعداد لتطبيق المعيار الجديد وتدعيم المراكز المالية لمواجهة الزيادة المتوقعة في حجم المخصصات.